Прокуратура Челябинска выявила сайты о продаже поддельных дипломов южноуральских вузов
Челябинская прокуратура в интернете нашла 14 сайтов, на которых продавались поддельные дипломы южноуральских вузов.
Челябинская прокуратура в интернете нашла 14 сайтов, на которых продавались поддельные дипломы южноуральских вузов.
На сайте предлагается купить диплом государственного образца на заказ, помощь в оформлении любого документа об окончании учебных заведений Челябинска и России на оригинальном бланке ГОСЗНАК со всеми степенями защиты, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Челябинской области.
«Распространяемая в сети информация вводит в заблуждение неопределенный круг лиц об оказываемых на указанных
Прокуратура обратилась в суд с требованиями признать информацию, размещенную на