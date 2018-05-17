Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Россияне возмутились: что установил Киев на границе с Крымом
Крымский мост: уже есть десятки нарушителей (видео)
Если ребенок подавился и задыхается: эти приемы спасают жизнь
Как обустроить мангальную зону на даче: 4 простых варианта
Экс-супруг отобрал у дочери Кобейна знаменитую гитару ее отца
Израиль поддержал выход США из ядерной сделки с Ираном Большинство стран мирового сообщества поступок Дональда Трампа осудили
Экс-депутат Рады: "Нас облетают самолеты – а у вас Крымский мост"
Евгения Медведева ответила бывшему тренеру
Владимир Путин приехал на инаугурацию на автомобиле «Аурус»
ТОП-5 самых нелепых ДТП в мире
Михайлов: В сборной России по хоккею слишком много туристов
«Вегас» вышел вперед в серии с «Виннипегом» в 1/2 Кубка Стэнли
Первое свадебное фото Гира и его жены украсило обложку журнала
У Виктории Бони роман с французским миллиардером
Шизофрения меняет не только мозг
Специалисты объяснили, почему лучше не пить перед сном
Как сделать пруд на даче своими руками: 4 верных способа
Как обустроить мангальную зону на даче: 4 примера
Фоторепортажи
12Текила-бум, уходящий в многовековые традиции ведения сельского хозяйства
8Как проходили инаугурации президентов в Кремле
09:02 (мск), источник: Om1.ru

Прокуратура отняла права у 87 алкоголиков и наркоманов

Водить теперь не могут те, кто стоит на учете по этим диагнозам.

Прокуратура Омской области провела проверку и выявила, что 87 омичей, находящихся на учете в связи с алкогольной и наркозависимостью, имеют водительские права.

Находясь за рулем, таки люди могут стать виновниками ДТП и являются угрозой для других участников движения.

По иску прокуратуры суд постановил лишить права управления транспортными средствами 87 алкоголиков и наркоманов, стоящих на учете в медучреждениях. Они обязаны сдать свои удостоверения в подразделения ГИБДД региона.

Все новости региона
 Спасатели насчитали в Омске 21 несанкционированный пляж
«Авангард» может пригласить тренера, выигравшего Кубок Стэнли в НХЛ
Трамп поручил разработать новые санкции против России
Россиян переведут на «умные» счетчики
СМИ узнали о получении Германией формулы «Новичка» в 90-х годах
Канада осудила открытие Крымского моста
РФ готова помочь Великобритании с мостом через Ла-Манш
В ФСО рассказали, почему Путин не пристегнулся за рулем КамАЗа
Полчища комаров атаковали Воронежскую область (фото, видео)
Россия - это звучит гордо
Турнир, не выиграть который - стыдно
Спорт
Россияне постараются впервые за 7 лет обыграть канадцев Сборная России в четверг проведет в Копенгагене четвертьфинальный матч чемпионата мира по хоккею против команды Канады
Авто
Крымский мост: уже есть десятки нарушителей (видео) Одними из первых Правила дорожного движения на только что открывшемся мосту через Керченский пролив нарушили байкеры
Hi-Tech
Очумелые ручки: сложно поверить, но это собрали из Lego! На это ушло несколько месяцев и 15 тысяч деталей.
Кино
Навка, Чубакка и танцующий Траволта: восьмой день в Каннах В рамках Каннского кинофестиваля 2018 состоялся показ спин-оффа «Звездных войн», гостями которого стали крупнейшие звезды кино и шоу-бизнеса
Недвижимость
Вулканы и котик: пять удивительных фактов о Крымском мосте
Жириновский пригрозил однопартийцам увольнением за собак в квартирах
Многоэтажный жилой дом на Пулковской улице дал трещину
В Петербурге открыли мост Бетанкура над Малой Невой
Леди
Тест: слух или реальность? Что ты знаешь о романах звезд Некоторые из романов в свое время были суперобсуждаемыми, а другие оказались только слухами. Зато какими!
Дети
43-летняя Рудковская готовится родить дочку Продюсер и ее муж хотят, чтобы в их семье появилась девочка. 
Все о ремонте
Как обновить старую мебель: 11 вдохновляющих примеров
Как выжать максимум из совмещенного санузла: 9 практичных идей
Подиум в квартире: 8 стильных и функциональных решений
Стильная квартира в Замоскворечье
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь