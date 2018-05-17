Прокуратура отняла права у 87 алкоголиков и наркоманов

Прокуратура Омской области провела проверку и выявила, что 87 омичей, находящихся на учете в связи с алкогольной и наркозависимостью, имеют водительские права.

Находясь за рулем, таки люди могут стать виновниками ДТП и являются угрозой для других участников движения.