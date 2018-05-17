Прокуратура отняла права у 87 алкоголиков и наркоманов
Водить теперь не могут те, кто стоит на учете по этим диагнозам.
Водить теперь не могут те, кто стоит на учете по этим диагнозам.
Прокуратура Омской области провела проверку и выявила, что 87 омичей, находящихся на учете в связи с алкогольной и наркозависимостью, имеют водительские права.
Находясь за рулем, таки люди могут стать виновниками ДТП и являются угрозой для других участников движения.
По иску прокуратуры суд постановил лишить права управления транспортными средствами 87 алкоголиков и наркоманов, стоящих на учете в медучреждениях. Они обязаны сдать свои удостоверения в подразделения ГИБДД региона.