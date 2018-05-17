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08:32 (мск), источник: 365info.kz

Алматинцам будут платить за доносы на воров

Полиция Алматы бьет тревогу: с начала года в городе зарегистрированы 35 краж канализационных люков.

18 из них раскрыты по горячим следам.

Как напоминают в ДВД мегаполиса, речь идет не только о хищении коммунальной собственности, но и об увеличении риска увечий и гибели у водителей и пешеходов.

Стражи порядка призывают граждан незамедлительно сообщать любую информацию, касающуюся краж канализационных люков. Приветствуются сообщения о лицах, промышляющих такими преступлениями, и местах сбыта.

Владеющие данной информацией могут обратиться по телефонам 254−40−07, 8−707−500−59−06 или 102. В полиции гарантируют вознаграждение за подтвержденные сведения.

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