Алматинцам будут платить за доносы на воров
Полиция Алматы бьет тревогу: с начала года в городе зарегистрированы 35 краж канализационных люков.
Полиция Алматы бьет тревогу: с начала года в городе зарегистрированы 35 краж канализационных люков.
18 из них раскрыты по горячим следам.
Как напоминают в ДВД мегаполиса, речь идет не только о хищении коммунальной собственности, но и об увеличении риска увечий и гибели у водителей и пешеходов.
Стражи порядка призывают граждан незамедлительно сообщать любую информацию, касающуюся краж канализационных люков. Приветствуются сообщения о лицах, промышляющих такими преступлениями, и местах сбыта.
Владеющие данной информацией могут обратиться по телефонам 254−40−07, 8−707−500−59−06 или 102. В полиции гарантируют вознаграждение за подтвержденные сведения.