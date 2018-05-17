Прокурора задержали за взятку в Караганде

Источник: Nur.kz

По информации ведовства, прокурор отдела прокуратуры района имени Казыбек би города Караганды Балхабекұлы Е. был задержан с поличным сегодня, 16 мая, при получении взятки в размере 300 тыс. тенге.

Сообщается, что деньги он получил от трех подсудимых, обещая им помочь избежать наказания, связанного с реальным сроком.