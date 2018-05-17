В Перми машина такси врезалась в столб
Авария случилась утром 17 мая на пересечении улицы Мильчакова с шоссе Космонавтов.
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Авария случилась утром 17 мая на пересечении улицы Мильчакова с шоссе Космонавтов.
О случившемся сообщает пермская дирекция дорожного движения. Около восьми утра автомобиль Яндекс.такси протаранил столб. Транспортное средство получило повреждения, информации о пострадавших нет.
На месте ДТП было затруднено движение. Сейчас последствия аварии убрали, движение восстановлено.