В Губахе директор предприятия незаконно премировал себя

Источник: Новости Перми

В Губахе был вынесен приговор экс-директору МУП «Тепловые сети Нагорнский», который был признан виновным в растрате с использованием служебного положения, сообщает краевая прокуратура.

Установлено, что обвиняемый с мая по декабрь 2017 года в нарушение нормативных актов выписывал себе премию в размере 100% от должностного оклада. Таким образом, он нанес предприятию ущерб на сумму более 236 тысяч рублей.

Виновный возместил сумму причиненного ущерба.