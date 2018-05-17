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09:41 (мск), источник: Новости Перми

В Губахе директор предприятия незаконно премировал себя

Бывшего руководителя МУП «Тепловые сети Нагорнский» оштрафован за растрату денежных средств.

Источник: Новости Перми

В Губахе был вынесен приговор экс-директору МУП «Тепловые сети Нагорнский», который был признан виновным в растрате с использованием служебного положения, сообщает краевая прокуратура.

Установлено, что обвиняемый с мая по декабрь 2017 года в нарушение нормативных актов выписывал себе премию в размере 100% от должностного оклада. Таким образом, он нанес предприятию ущерб на сумму более 236 тысяч рублей.

Виновный возместил сумму причиненного ущерба.

Тем не менее, ему было назначено наказание в виде штрафа в размере 200 тысяч рублей.

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