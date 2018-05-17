В Губахе директор предприятия незаконно премировал себя
Бывшего руководителя МУП «Тепловые сети Нагорнский» оштрафован за растрату денежных средств.
Бывшего руководителя МУП «Тепловые сети Нагорнский» оштрафован за растрату денежных средств.
В Губахе был вынесен приговор
Установлено, что обвиняемый с мая по декабрь 2017 года в нарушение нормативных актов выписывал себе премию в размере 100% от должностного оклада. Таким образом, он нанес предприятию ущерб на сумму более 236 тысяч рублей.
Виновный возместил сумму причиненного ущерба.
Тем не менее, ему было назначено наказание в виде штрафа в размере 200 тысяч рублей.