В Омской области чиновник торговал топливом

В марте 2018 года глава Усть-Ишимского района Александр Седельников назначил исполняющим обязанности заместителя главы по вопросам сельского хозяйства и предпринимательства человека, который продолжал оставаться учредителем и руководителем ООО «Лювис Петролеум».

Коммерческая фирма занималась продажей топлива. Надзорный орган вынес главе района представление об устранении нарушения.

В данный момент заместителем главы Усть-Ишимского района по вопросам сельского хозяйства и предпринимательства, начальник отдела сельского хозяйства, развития ЛПХ и предпринимательства является Валерий Кравченко.