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09:41 (мск), источник: СуперОмск

В Омской области чиновник торговал топливом

Прокуратура Усть-Ишимского района выявила нарушения закона о муниципальной службе в районной администрации.

В марте 2018 года глава Усть-Ишимского района Александр Седельников назначил исполняющим обязанности заместителя главы по вопросам сельского хозяйства и предпринимательства человека, который продолжал оставаться учредителем и руководителем ООО «Лювис Петролеум».

Коммерческая фирма занималась продажей топлива. Надзорный орган вынес главе района представление об устранении нарушения.

В данный момент заместителем главы Усть-Ишимского района по вопросам сельского хозяйства и предпринимательства, начальник отдела сельского хозяйства, развития ЛПХ и предпринимательства является Валерий Кравченко.

По данным spark-interfax.ru, с 2014 года единственным учредителем ООО «Лювис Петролеум» является Владимир Лютенко. Он же занимает должность директора компании.

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