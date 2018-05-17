Красноярец получил 15 лет строгого режима за продажу наркотиков
Он начал продавать героин
Он начал продавать героин
Краевой суд вынес приговор 51-летнему жителю Красноярска за распространение наркотиков. Об этом сообщили в
В январе этого года мужчина получил от своего знакомого килограмм героина. Наркотик он планировал продать и даже нашел покупателя. После передачи свертков клиенту красноярца задержали полицейские.
За совершенное преступление мужчина получил 15 лет тюрьмы. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.
«Государственное обвинение поддержал прокурор края Михаил Савчин. У сторон имеется десять дней для решения вопроса об обжаловании постановленного приговора», — добавили в ведомстве.