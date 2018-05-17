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10:37 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Красноярец получил 15 лет строгого режима за продажу наркотиков

Он начал продавать героин из-за трудностей с деньгами.

Краевой суд вынес приговор 51-летнему жителю Красноярска за распространение наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

В январе этого года мужчина получил от своего знакомого килограмм героина. Наркотик он планировал продать и даже нашел покупателя. После передачи свертков клиенту красноярца задержали полицейские.

На суде мужчина свою вину признал полностью. По его словам, героин стал продавать из-за трудностей с деньгами.

За совершенное преступление мужчина получил 15 лет тюрьмы. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

«Государственное обвинение поддержал прокурор края Михаил Савчин. У сторон имеется десять дней для решения вопроса об обжаловании постановленного приговора», — добавили в ведомстве.

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