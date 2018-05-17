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09:44 (мск), источник: ИА REGNUM

В Хабаровском крае наградили грамотой школьника за спасение ребенка

«Благодаря неравнодушию подростка удалось предотвратить трагедию».

16-летнего учащегося средней школы поселка Кукан, который спас годовалого ребенка, наградили почетной грамотой в Хабаровском районе. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по региону.

По данным ведомства, мать ребенка оставила его в коляске зимой на улице. Коляску обнаружил молодой человек, возвращаясь из школы домой. Видя, что ребенок проснулся, подросток принял решение отвезти его домой к своим родителям.

«Благодаря неравнодушию подростка удалось предотвратить трагедию», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в отношении 33-летней жительницы поселка Кукан (мать ребенка) в марте 2018 г. было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 125 УК РФ «Оставление в опасности».

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