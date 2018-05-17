В Хабаровском крае наградили грамотой школьника за спасение ребенка

16-летнего учащегося средней школы поселка Кукан, который спас годовалого ребенка, наградили почетной грамотой в Хабаровском районе. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по региону.

По данным ведомства, мать ребенка оставила его в коляске зимой на улице. Коляску обнаружил молодой человек, возвращаясь из школы домой. Видя, что ребенок проснулся, подросток принял решение отвезти его домой к своим родителям.

«Благодаря неравнодушию подростка удалось предотвратить трагедию», — говорится в сообщении.