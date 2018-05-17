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10:12 (мск), источник: Volga News

Сотрудницу тольяттинского салона сотовой связи подозревают в краже 69 смартфонов

Сотрудники полиции задержали 29-летнюю жительницу Тольятти, подозреваемую в краже из салона сотовой связи 69 смартфонов, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

С заявлением о пропаже техники в отдел полиции № 21 УМВД России по г. Тольятти обратился специалист службы безопасности одного из магазинов города. Сумма причиненного материального ущерба превысила 1,3 млн рублей. Подозреваемая в совершении преступления была задержана сотрудниками уголовного розыска спустя несколько часов после обращения в полицию.

Из собранных полицейскими материалов следовало, что злоумышленница является работником организации, в которой произошла кража. Правоохранители выяснили, что женщина в период времени с конца марта по середину апреля, пробивала телефоны и выводила чеки, свидетельствующие о том, что покупка якобы оплачена. В ходе допроса подозреваемой полицейскими установлено, что женщина просила своего знакомого сдавать похищенные гаджеты в ломбарды, а вырученные деньги они делили между собой.

Злоумышленница призналась в содеянном, рассказав полицейским, что решилась на кражу из-за нехватки денег. По данным сотрудников органов внутренних дел, подозреваемая ранее не судима.

По признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 158 УК РФ «Кража», возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Сотрудники полиции устанавливают причастность задержанной к совершению иных противоправных деяний.

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