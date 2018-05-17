Сотрудницу тольяттинского салона сотовой связи подозревают в краже 69 смартфонов
Сотрудники полиции задержали 29-летнюю жительницу Тольятти, подозреваемую в краже из салона сотовой связи 69 смартфонов, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
Сотрудники полиции задержали 29-летнюю жительницу Тольятти, подозреваемую в краже из салона сотовой связи 69 смартфонов, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
С заявлением о пропаже техники в отдел полиции № 21 УМВД России по г. Тольятти обратился специалист службы безопасности одного из магазинов города. Сумма причиненного материального ущерба превысила 1,3 млн рублей. Подозреваемая в совершении преступления была задержана сотрудниками уголовного розыска спустя несколько часов после обращения в полицию.
Из собранных полицейскими материалов следовало, что злоумышленница является работником организации, в которой произошла кража. Правоохранители выяснили, что женщина в период времени с конца марта по середину апреля, пробивала телефоны и выводила чеки, свидетельствующие о том, что покупка якобы оплачена. В ходе допроса подозреваемой полицейскими установлено, что женщина просила своего знакомого сдавать похищенные гаджеты в ломбарды, а вырученные деньги они делили между собой.
Злоумышленница призналась в содеянном, рассказав полицейским, что решилась на кражу
По признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 158 УК РФ «Кража», возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Сотрудники полиции устанавливают причастность задержанной к совершению иных противоправных деяний.