В Набережных Челнах на стройке погиб 67-летний рабочий
(Казань, 17 мая, «Татар-информ»). В Набережных Челнах на стройке погиб 67-летний рабочий, сообщил ИА «Татар-информ» источник в правоохранительных органах.
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(Казань, 17 мая, «Татар-информ»). В Набережных Челнах на стройке погиб 67-летний рабочий, сообщил ИА «Татар-информ» источник в правоохранительных органах.
Пожилой мужчина упал с высоты седьмого этажа на стройплощадке в микрорайоне Замелекесье вчера около половины одиннадцатого утра. Очевидцы сообщают, что мужчина сорвался с лестницы.
Прибывшие к месту трагедии медики скорой помощи констатировали смерть рабочего.
По факту гибели мужчины проводится проверка.