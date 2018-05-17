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10:15 (мск), источник: ИА Татар-информ

В Набережных Челнах на стройке погиб 67-летний рабочий

(Казань, 17 мая, «Татар-информ»). В Набережных Челнах на стройке погиб 67-летний рабочий, сообщил ИА «Татар-информ» источник в правоохранительных органах.

Пожилой мужчина упал с высоты седьмого этажа на стройплощадке в микрорайоне Замелекесье вчера около половины одиннадцатого утра. Очевидцы сообщают, что мужчина сорвался с лестницы.

Прибывшие к месту трагедии медики скорой помощи констатировали смерть рабочего.

По факту гибели мужчины проводится проверка.

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