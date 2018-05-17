Жителя Зеленоградского округа подозревают в контрабанде кодеина из Литвы
Полицейские задержали 24-летнего жителя Зеленоградского округа по подозрению в контрабанде наркотиков. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили в
Полицейские задержали 24-летнего жителя Зеленоградского округа по подозрению в контрабанде наркотиков. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили в
Злоумышленника задержали после возвращения из Литвы. При обыске у него обнаружили 150 таблеток, содержащих кодеин. Позже выяснилось, что он приобрёл их за границей для личного потребления.
В отношении мужчины возбудили два уголовных дела по части 2 статьи 229 — «Контрабанда наркотических средств в значительном размере» — и по части 1 статьи 228 — «Незаконное хранение наркотиков».