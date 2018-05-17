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10:22 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Уголовное дело по признакам убийства возбуждено по факту исчезновения 15-летней нижегородки Карины Рогачевой

Уголовное дело по признакам убийства (ч. 1 ст. 105 УК РФ) возбуждено по факту исчезновения 15-летней Карины Рогачевой в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает СУ СК РФ по региону 17 мая 2018 года.

Источник: nnovgorod.sledcom.ru

По версии следствия, 7 мая ранним утром несовершеннолетняя ушла из дома на ул. Тимирязева в Советском районе. Ее родители в то время уже ушли на работу, а братья и сестры еще спали. До настоящего времени местонахождение пропавшей девушки не известно. Девушка проживает в многодетной семье, находится на семейном обучении. Ранее неоднократно уходила из семьи: каждый раз ее доставляли домой с улиц города, торговых центров Нижнего Новгорода и других городов России.

Приметы пропавшей: среднее телосложение, рост 165−170 см, волосы русые короткие, глаза серо-голубые. Была одета в черную кепку, зеленую куртку, серое платье-тунику, бежевые капроновые колготки, темно-синие кроссовки. Может представляться именем Карина. Лиц, обладающих любой информацией о разыскиваемой, следователи просят связаться по телефону: 8−920−069−59−82, либо сообщить в полицию по телефону 02.

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