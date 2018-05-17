Очередной карстовый провал зафиксирован в Уфе
Сегодня, 17 мая, на междворовой проезжей части в микрорайоне «Серебряный ручей», рядом с домом 15/1 по улице Генерала Кусимова, образовался небольшой провал грунта.
Сегодня, 17 мая, на междворовой проезжей части в микрорайоне «Серебряный ручей», рядом с домом 15/1 по улице Генерала Кусимова, образовался небольшой провал грунта.
На место оперативно выехали все службы жизнеобеспечения Демского района. Участок дороги огородили. Зимой текущего года на этом месте выполнялись работы по устранению утечки водопровода. Участок был засыпан
По предварительной оценке причиной провала стала естественная просадка грунта. Сегодня рабочие СУ-10 по гарантийным обязательствам будут проводить работы по устранению и засыпке. Ситуация находится на контроле, сообщили в