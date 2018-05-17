Очередной карстовый провал зафиксирован в Уфе

На место оперативно выехали все службы жизнеобеспечения Демского района. Участок дороги огородили. Зимой текущего года на этом месте выполнялись работы по устранению утечки водопровода. Участок был засыпан песчано-гравийно смесью.

По предварительной оценке причиной провала стала естественная просадка грунта. Сегодня рабочие СУ-10 по гарантийным обязательствам будут проводить работы по устранению и засыпке. Ситуация находится на контроле, сообщили в пресс-службе администрации Уфы.