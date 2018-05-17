Один человек погиб при столкновении грузовиков в Неклиновском районе
Один человек погиб в результате столкновения грузовиков в Неклиновском районе Ростовской области.
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Один человек погиб в результате столкновения грузовиков в Неклиновском районе Ростовской области.
Как сообщает DonDay.ru со ссылкой на ГИБДД региона, ДТП произошло 16 мая около 15.00 у села Синявского.
Грузовой автомобиль ГАЗ, водитель которого, по предварительным данным не справился с управлением, врезался в припаркованный КрАЗ.
В результате столкновения водитель ГАЗа погиб.
Обстоятельства происшествия устанавливаются.