​В Краснодаре закрыли концертный зал Arena Hall

По информации пресс-службы УФССП по Краснодарскому краю, прокуратура во время проверки установила, что в здании существует реальная угроза пожарной безопасности, и обратилась с иском в суд. В соответствии с решением Октябрьского районного суда Краснодара, эксплуатация концертного зала и находящихся в нем помещений запрещена до рассмотрения искового заявления по существу.