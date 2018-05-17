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11:51 (мск), источник: Югополис

​В Краснодаре закрыли концертный зал Arena Hall

Здание опечатали по причине нарушения пожарной безопасности.

Источник: Югополис

16 мая в Краснодаре здание концертного зала Arena Hall опечатали судебные приставы.

По информации пресс-службы УФССП по Краснодарскому краю, прокуратура во время проверки установила, что в здании существует реальная угроза пожарной безопасности, и обратилась с иском в суд. В соответствии с решением Октябрьского районного суда Краснодара, эксплуатация концертного зала и находящихся в нем помещений запрещена до рассмотрения искового заявления по существу.

Судебный пристав-исполнитель отдела по Центральному округу Краснодара возбудил исполнительное производство утром 16 мая. Руководство организации официально предупреждено об ответственности в случае неисполнения судебного решения.

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