В Самарской области пьяный физрук избил пятиклассника
В одной из сельских школ Исаклинского района произошло ЧП. Там учитель физкультуры пришел в учебное заведение пьяным и ударил одного из детей, сообщает
В одной из сельских школ Исаклинского района произошло ЧП. Там учитель физкультуры пришел в учебное заведение пьяным и ударил одного из детей, сообщает
Проверка надзорного ведомства показала, что в течение 2017 физрук появлялся в нетрезвом виде как в общественных местах, так и рядом с образовательным учреждением. Об этом неоднократно сообщалось директору, однако никаких мер в связи с этим принято не было. В марте этого года учитель вновь был замечен пьяным, на этот раз в присутствии детей. А спустя месяц физрук не только пришел в школу пьяным, но и ударил одного из учеников 5 класса в грудь.
Руководство образовательного учреждения должно было сообщить о случившемся в комиссию по делам несовершеннолетних, но не сделало этого. В итоге в адрес директора школы было направлено представление. Недавно стало известно, что его привлекли к дисциплинарной ответственности — объявили выговор. Что касается преподавателя физкультуры, то его судьба еще не решена.