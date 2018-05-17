В Самарской области пьяный физрук избил пятиклассника

Проверка надзорного ведомства показала, что в течение 2017 физрук появлялся в нетрезвом виде как в общественных местах, так и рядом с образовательным учреждением. Об этом неоднократно сообщалось директору, однако никаких мер в связи с этим принято не было. В марте этого года учитель вновь был замечен пьяным, на этот раз в присутствии детей. А спустя месяц физрук не только пришел в школу пьяным, но и ударил одного из учеников 5 класса в грудь.