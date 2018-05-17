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10:25 (мск), источник: УралПолит.ру

​Машина Росгвардии попала в ДТП на Среднем Урале

НИЖНИЙ ТАГИЛ, 17 мая, ИА УралПолит.Ru. Автомобиль вневедомственной охраны Росгвардии попал в ДТП в Нижнем Тагиле.

Утром 17 мая в Дзержинском районе Нижнего Тагила в ДТП попал автомобиль вневедомственной охраны Росгвардии.

«На перекрестке Вагоностроителей и Тимирязева ведомственный ВАЗ-2114 допустил столкновение с ВАЗ-2112», — пишет местный портал «Все новости» со ссылкой на отдел ГИБДД Нижнего Тагила.

По данным Госавтоинспекции, в результате аварии пострадали три человека. Автомобиль Росгвардии ехал с включенными проблесковыми маячками.

В связи с ДТП проводится проверка.

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