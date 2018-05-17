Машина Росгвардии попала в ДТП на Среднем Урале
НИЖНИЙ ТАГИЛ, 17 мая, ИА УралПолит.Ru. Автомобиль вневедомственной охраны Росгвардии попал в ДТП в Нижнем Тагиле.
НИЖНИЙ ТАГИЛ, 17 мая, ИА УралПолит.Ru. Автомобиль вневедомственной охраны Росгвардии попал в ДТП в Нижнем Тагиле.
Утром 17 мая в Дзержинском районе Нижнего Тагила в ДТП попал автомобиль вневедомственной охраны Росгвардии.
«На перекрестке Вагоностроителей и Тимирязева ведомственный ВАЗ-2114 допустил столкновение с ВАЗ-2112», — пишет местный портал «Все новости» со ссылкой на отдел ГИБДД Нижнего Тагила.
По данным Госавтоинспекции, в результате аварии пострадали три человека. Автомобиль Росгвардии ехал с включенными проблесковыми маячками.
В связи с ДТП проводится проверка.