В Уфе вандалы украли сотни цветов с клумб сквера 112-й Башкавдивизии
Цветы здесь высадили ко Дню Победы и спустя несколько дней клумбы значительно опустели.
Цветы здесь высадили ко Дню Победы и спустя несколько дней клумбы значительно опустели.
В Уфе вандалы похитили и растоптали сотни петуний и цинерарий с клумб сквера 112-й Башкавдивизии. Об этом сообщает
Теперь вместо того, чтобы украшать другие клумбы, сотрудники «Горзеленхоз» восстанавливают пострадавшие.
По словам начальника Демского отделения организации Радик Аскарова, за подобные действия недобросовестных горожан просто обидно.
«Дело даже не в