В Уфе вандалы украли сотни цветов с клумб сквера 112-й Башкавдивизии

В Уфе вандалы похитили и растоптали сотни петуний и цинерарий с клумб сквера 112-й Башкавдивизии. Об этом сообщает пресс-служба городской мэрии.

«Дело даже не в каком-то материальном ущербе. Мы же высаживаем цветы не для себя, а для всех, чтобы люди любовались этой красотой», — сказал начальник районного отделения «Горзеленхоза».