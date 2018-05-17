В Белореченском районе в ДТП с мотоблоком пострадали четверо детей и двое взрослых

Сообщение о ДТП на трассе Гурийская — Черниговская — Рязанская правоохранителям поступило около 21:00. По предварительным данным, 28-летний водитель автомобиля Daewoo столкнулся с движущимся впереди самоходным мотоблоком, который был с прицепом без габаритных огней и опознавательных знаков. В нем находились двое взрослых и четверо детей 11, 4, 2 и 1 года, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.