Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Германия изменила отношение к РФ из-за итога санкций — СМИ
Китайский дизайн, бессмысленный и беспощадный (много фото)
10 вещей, которых вы не увидите в счастливых семьях
Названы самые любимые растения россиян на дачах
Первое свадебное фото Гира и его жены украсило обложку журнала
Путин назвал Назарбаева «человеком, устремленным в будущее» Человек, устремленный в будущее — так Владимир Путин назвал лидера Казахстана Нурсултана Назарбаева
Экс-депутат Рады: "Нас облетают самолеты – а у вас Крымский мост"
Евгения Медведева ответила бывшему тренеру
Это случилось: МВД предложило отказаться от знака «Шипы»
«УАЗ Патриот»: первая информация об обновлении
Россия проиграла Швеции первое место в группе на чемпионате мира
Овечкин вошел в символическую сборную десятилетия
Поклонники не узнали Рудковскую после косметической процедуры
Надежда Бабкина надела неудачное платье-балахон
Шизофрения меняет не только мозг
Специалисты объяснили, почему лучше не пить перед сном
Состоятельные россияне избавляются от жилья под Москвой
Пять удивительных фактов о Крымском мосте (фото)
Фоторепортажи
17Владимир Путин в четвертый раз вступил в должность президента России
10Победу в «Евровидении-2018» одержала израильтянка Нетта
10:42 (мск), источник: ЮГА.ру

В Белореченском районе в ДТП с мотоблоком пострадали четверо детей и двое взрослых

В Белореченском районе 16 мая произошла авария с участием мотоблока.

Источник: ЮГА.ру

Сообщение о ДТП на трассе Гурийская — Черниговская — Рязанская правоохранителям поступило около 21:00. По предварительным данным, 28-летний водитель автомобиля Daewoo столкнулся с движущимся впереди самоходным мотоблоком, который был с прицепом без габаритных огней и опознавательных знаков. В нем находились двое взрослых и четверо детей 11, 4, 2 и 1 года, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В результате ДТП все, кто находился на мотоблоке, получили травмы. Их госпитализировали. По факту аварии проводят проверку.

Все новости региона
 Как выглядит головной офис компании «Магнит»
Что влияет на климат Краснодара
Трамп поручил разработать новые санкции против России
Новое правительство обсудит повышение пенсионного возраста
Россиян переведут на «умные» счетчики
Канада осудила открытие Крымского моста
В ФСО рассказали, почему Путин не пристегнулся за рулем КамАЗа
В ООН предрекли сокращение населения России
Полчища комаров атаковали Воронежскую область (фото, видео)
Россия - это звучит гордо
Турнир, не выиграть который - стыдно
Спорт
Россияне постараются впервые за 7 лет обыграть канадцев Сборная России в четверг проведет в Копенгагене четвертьфинальный матч чемпионата мира по хоккею против команды Канады
Авто
Крымский мост: уже есть десятки нарушителей (видео) Одними из первых Правила дорожного движения на только что открывшемся мосту через Керченский пролив нарушили байкеры
Hi-Tech
Очумелые ручки: сложно поверить, но это собрали из Lego! На это ушло несколько месяцев и 15 тысяч деталей.
Кино
Навка, Чубакка и танцующий Траволта: восьмой день в Каннах В рамках Каннского кинофестиваля 2018 состоялся показ спин-оффа «Звездных войн», гостями которого стали крупнейшие звезды кино и шоу-бизнеса
Недвижимость
Вулканы и котик: пять удивительных фактов о Крымском мосте
Жириновский пригрозил однопартийцам увольнением за собак в квартирах
Многоэтажный жилой дом на Пулковской улице дал трещину
В Петербурге открыли мост Бетанкура над Малой Невой
Леди
Афиша: в чем пойти на вечеринку, концерт и к психологу Мы собрали максимально противоположные по духу события в разных городах России, на которые с удовольствием съездили бы сами
Дети
Крисси Тейген и Джон Ледженд стали родителями во второй раз Модель родила сына.
Все о ремонте
Как обновить старую мебель: 11 вдохновляющих примеров
Как выжать максимум из совмещенного санузла: 9 практичных идей
Подиум в квартире: 8 стильных и функциональных решений
Стильная квартира в Замоскворечье
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь