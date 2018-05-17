Очевидцы: На улице Гагарина пешеход спровоцировал ДТП

В результате происшествия легковой автомобиль врезался в столб. Об этом сообщают очевидцы в группе «Сообщество автомобилистов Калининграда и области».

Как рассказали участники сообщества, автомобиль уходил от столкновения с пешеходом.

— Походу, парень на «микрике», уходя от наезда на пешехода, столкнулся с автобусом и вошел в столб, — рассказывают очевидцы. — Удар был сильный. Мужчина вышел, держась за голову.