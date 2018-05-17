Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Армения предъявляет новые требования к РФ по Кавказу
Владимир Путин приехал на инаугурацию на автомобиле «Аурус»
Крисси Тейген и Джон Ледженд стали родителями во второй раз
Зрители массово покинули зал во время премьеры фильма в Каннах
Надежда Бабкина надела неудачное платье-балахон
Путин назвал Назарбаева «человеком, устремленным в будущее» Человек, устремленный в будущее — так Владимир Путин назвал лидера Казахстана Нурсултана Назарбаева
В Москве жестоко избили белорусскую певицу
Вашингтону не понравилось, как Путин вел грузовик
На АЗС советуют заливать полный бак (ждут резкого роста цен)
Новый Volkswagen Touareg: первое видео с теста
Россия проиграла Швеции первое место в группе на чемпионате мира
Овечкин вошел в символическую сборную десятилетия
Поклонники не узнали Рудковскую после косметической процедуры
Надежда Бабкина надела неудачное платье-балахон
Без лекарств: как российская медицина убивает пациентов
Продукты, из-за которых вы стареете быстрее других
Пять удивительных фактов о Крымском мосте (фото)
Москве предрекли большую распродажу квартир
Фоторепортажи
17Владимир Путин в четвертый раз вступил в должность президента России
10Победу в «Евровидении-2018» одержала израильтянка Нетта
11:31 (мск), источник: Комсомольская правда

Очевидцы: На улице Гагарина пешеход спровоцировал ДТП

В Калининграде в четверг, 17 мая, около 8:30, случилось ДТП на улице Гагарина.

В результате происшествия легковой автомобиль врезался в столб. Об этом сообщают очевидцы в группе «Сообщество автомобилистов Калининграда и области».

Как рассказали участники сообщества, автомобиль уходил от столкновения с пешеходом.

— Походу, парень на «микрике», уходя от наезда на пешехода, столкнулся с автобусом и вошел в столб, — рассказывают очевидцы. — Удар был сильный. Мужчина вышел, держась за голову.

Во время загрузки произошла ошибка.
Все новости региона
 На что Николай II променял коня и как бандиты угнали авто у Ленина
Мадридский "Атлетико" выиграл Лигу Европы, обыграв "Марсель" 3:0
Госдума отложила законопроект о наказании за соблюдение санкций
Cамый опасный мост России смыло ледоходом
В России нашли живущих за чертой бедности депутатов
Россиян переведут на «умные» счетчики
Пашинян предложил аннулировать штрафы, зафиксированные камерами
Полчища комаров атаковали Воронежскую область (фото, видео)
В ООН предрекли сокращение населения России
Россия - это звучит гордо
Турнир, не выиграть который - стыдно
Спорт
Стали известны сочетания игроков России перед матчем с Канадой Россияне в четверг сыграют против канадцев в четвертьфинале чемпионата мира, проходящего в Копенгагене и Хернинге
Авто
На АЗС советуют заливать полный бак (ждут резкого роста цен) Сразу на нескольких заправках Владимирской области редактору «Авто Mail.Ru» посоветовали заправить как можно больше топлива
Hi-Tech
Очумелые ручки: сложно поверить, но это собрали из Lego! На это ушло несколько месяцев и 15 тысяч деталей.
Кино
Навка, Чубакка и танцующий Траволта: восьмой день в Каннах В рамках Каннского кинофестиваля 2018 состоялся показ спин-оффа «Звездных войн», гостями которого стали крупнейшие звезды кино и шоу-бизнеса
Недвижимость
Состоятельные россияне избавляются от недвижимости под Москвой
Москве предрекли большую распродажу квартир
Жириновский пригрозил однопартийцам увольнением за собак в квартирах
В Госдуме нашли новое применение списанным памятникам Ленину
Леди
Афиша: в чем пойти на вечеринку, концерт и к психологу Мы собрали максимально противоположные по духу события в разных городах России, на которые с удовольствием съездили бы сами
Дети
Крисси Тейген и Джон Ледженд стали родителями во второй раз Модель родила сына.
Все о ремонте
Как обновить старую мебель: 11 вдохновляющих примеров
Как выжать максимум из совмещенного санузла: 9 практичных идей
Подиум в квартире: 8 стильных и функциональных решений
Стильная квартира в Замоскворечье
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь