На Южном Урале полицейский лишился работы и попал под следствие из-за коровы
Похищение которой проигнорировал.
Похищение которой проигнорировал.
Челябинский полицейский остался без работы
В сентябре 2017 года к участковому обратился житель села Верхнеуральского района. Мужчина сообщил, что из сарая похитили его корову.
«В нарушение установленного порядка участковый не составил необходимые документы, информацию в дежурную часть ОМВД не передал, меры к установлению обстоятельств совершенного преступления не предпринял», — отмечают в надзорном ведомстве.
Теперь уже бывший участковый помимо прочего рискует получить судимость. В отношении него было возбуждено уголовное дело по по ч.1 ст. 285 УК РФ — использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы.