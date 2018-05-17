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10:41 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

На Южном Урале полицейский лишился работы и попал под следствие из-за коровы

Похищение которой проигнорировал.

Челябинский полицейский остался без работы из-за того, что проигнорировал сообщение о совершенном преступлении. Об этом «Уралинформбюро» сообщили в пресс-службе прокуратуры Южного Урала.

В сентябре 2017 года к участковому обратился житель села Верхнеуральского района. Мужчина сообщил, что из сарая похитили его корову.

«В нарушение установленного порядка участковый не составил необходимые документы, информацию в дежурную часть ОМВД не передал, меры к установлению обстоятельств совершенного преступления не предпринял», — отмечают в надзорном ведомстве.

Уголовное дело по факту хищения коровы было возбуждено только 21 марта 2018 года — после того, как владелец животного обратился в прокуратуру.

Теперь уже бывший участковый помимо прочего рискует получить судимость. В отношении него было возбуждено уголовное дело по по ч.1 ст. 285 УК РФ — использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы.

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