На Южном Урале полицейский лишился работы и попал под следствие из-за коровы

Челябинский полицейский остался без работы из-за того, что проигнорировал сообщение о совершенном преступлении. Об этом «Уралинформбюро» сообщили в пресс-службе прокуратуры Южного Урала.

В сентябре 2017 года к участковому обратился житель села Верхнеуральского района. Мужчина сообщил, что из сарая похитили его корову.

«В нарушение установленного порядка участковый не составил необходимые документы, информацию в дежурную часть ОМВД не передал, меры к установлению обстоятельств совершенного преступления не предпринял», — отмечают в надзорном ведомстве.

Уголовное дело по факту хищения коровы было возбуждено только 21 марта 2018 года — после того, как владелец животного обратился в прокуратуру.