В Башкирии 77-летняя пенсионерка избила вора, забравшегося к ней в дом

— По предварительным данным, 77-летняя пенсионерка вышла к себе во двор для наведения порядка на хозяйственном участке. В этот момент мимо проходящий мужчина заметил хозяйку во дворе и решил заглянуть к ней в дом. Непрошеный гость без проблем зашел в помещение. В спальной комнате он нашел сумку, откуда похитил денежные средства. В момент совершения им преступления в дом зашла хозяйка. Мужчина спрятался за шторами. Заметившая его пенсионерка набросилась на воришку, забрала свои деньги и выгнала прочь. Потерпевшая с жалобой направилась к местному участковому. Но перед уходом решила закрыть ворота заднего двора. Но нежданный гость решил повторить неудачную схему преступления. В этот раз бабушка не заметила его, закрыла двери на ключ и ушла. Вернулась вместе с сотрудником полиции, а в доме их ждала интересная картина: подозреваемый в краже, оставшись закрытым, попал в руки правоохранителя, — рассказали в МВД по Башкирии.