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11:43 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Внедорожник протаранил три пассажирских автобуса в центре Ростова-на-Дону

Внедорожник «Мерседес» протаранил три пассажирских автобуса в центре донской столицы.

Источник: Аргументы и факты

Как сообщает корреспондент «АиФ-Ростов» с места происшествия, массовая авария произошла в четверг 17 мая в девять утра на проспекте Буденновский на остановке Малюгиной.

По версии сотрудников ГИБДД, водитель внедорожника «Мерседес» ехал по автобусной полосе и попытался объехать пассажирские автобусы на остановке общественного транспорта, однако врезался в маршрутку № 43.

Пытаясь покинуть место аварии, иномарка протаранила проезжающий второй автобус Таганрогского института им. А. П. Чехова и задела третий — стоящую на остановке маршрутку № 78.

В результате аварии у внедорожника сильно повреждена передняя часть авто, у автобусов разбиты фары, поломаны бампера, в некоторых местах есть повреждения кузова.

У «Мерседеса» сработали подушки безопасности, его водитель скрылся с места аварии. Сейчас полиция ищет виновника происшествия.

По словам инспекторов ГИБДД, никто из пассажиров и водителей общественного транспорта не стал обращаться за медицинской помощью.

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