Пьяный водитель устроил погоню со стрельбой в Павловской районе
Остановить лихача удалось лишь с помощью оружия.
Остановить лихача удалось лишь с помощью оружия.
Житель Павловского района 15 мая устроил гонки, словно в современном блокбастере. Сев пьяным за руль автомобиля отечественного производства, у которого не было регистрационных знаков, он выехал на дорогу. Сотрудник ГИБДД, увидев нарушителя, попытались его остановить. Но вместо того, чтобы затормозить 59-летний мужчина пустился в бега и сильнее нажал на газ.
Полицейские с включенными мигалками, воющей сиреной и призывами остановиться, которые раздавались из громкоговорителя, рванули за нарушителем. Мужчина пытался уйти от погони, создавая опасность для других автомобилистов. И тогда сотрудники ГИБДД решили применить оружие.
После первых выстрелов мужчина на автомобиле без номеров и не подумал сбавлять скорость. Остановить его удалось только после того, как полицейский пробил оба задних колеса и одно переднее. Автомобиль нарушителя съехал в овраг, застрял в ручье и остановился.
Оказалось, что за пьяное вождение мужчина был лишен водительских прав еще в 2016 году. И в этот раз, по его признанию, перед поездкой он выпил две бутылки пива. Однако от медицинского освидетельствования он отказался.
Нарушителю были выписаны протоколы об административном правонарушении по двум статьям: невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения (возможны варианты наказания — арест на 10−15 суток или штраф 30 тысяч рублей) и невыполнение требования о предоставлении транспортного средства или об остановке транспортного средства (штраф 500 рублей).