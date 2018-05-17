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13:29 (мск), источник: АиФ Волгоград

На выбросы с «Красного Октября» снова жалуются волгоградцы

Жители Волгограда в соцсетях пожаловались 17 мая на очередные выбросы с металлургического комбината «Красный Октябрь».

Как сообщает корреспондент «АиФ-Волгоград», по словам пользователей, северную часть города снова заволок оранжевый дым.

«Завеса стоит такая, что страшно ребенка в школу отправлять», — отметила в популярном паблике города Ирина Миронова.

Жители Краснооктябрьского района отмечают, что последнее время по ночам и утрам со стороны предприятия идет неприятный запах.

Отметим, комбинат уже несколько раз штрафовали за выбросы в воздух и сливы в Волгу. Предприятие должно установить оборудование по газоочистке, но не может из-за ареста имущества.

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