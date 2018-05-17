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11:54 (мск), источник: АиФ Калининград

В Калининграде задержан мошенник, обманывавший моряков

В Калининграде задержан мошенник, обманывавший моряков при трудоустройстве. Подробности рассказали в пресс-службе регионального управления МВД.

Источник: Аргументы и факты

По предварительной информации, 28-летний подозреваемый предложил своему знакомому помочь оформить документы, чтобы тот смог уйти в море. В качестве вознаграждения он попросил 98 тысяч рублей.

«Но, получив деньги, мужчина перестал выходить на связь. Установлено, что денежные средства он потратил на собственные нужды», — сообщили в МВД.

За мошенничество в крупном размере мужчине грозит до 5 лет тюрьмы.

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