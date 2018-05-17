В Калининграде задержан мошенник, обманывавший моряков

Источник: Аргументы и факты

По предварительной информации, 28-летний подозреваемый предложил своему знакомому помочь оформить документы, чтобы тот смог уйти в море. В качестве вознаграждения он попросил 98 тысяч рублей.

«Но, получив деньги, мужчина перестал выходить на связь. Установлено, что денежные средства он потратил на собственные нужды», — сообщили в МВД.