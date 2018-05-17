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11:17 (мск), источник: ГТРК Башкортостан

Пьяный уфимец угнал ГАЗель с хлебом, пока водитель разгружал товар

Накануне около четырех часов утра в Отдел полиции № 9 Управления МВД России по городу Уфе за помощью обратился водитель ГАЗели.

Мужчина сообщил, что его автомобиль угнали, пока он занимался разгрузкой товара. Установлено, что потерпевший привез в магазин хлебобулочную продукцию. Оставив ключи в замке зажигания, занялся разгрузкой. В это время мимо проходил нетрезвый мужчина. Увидев открытый автомобиль с ключами, он решил совершить угон: сел на водительское место и поехал.

В ходе розыскных мероприятий экипажем дорожно-патрульной службы злоумышленник задержан. Им оказался ранее судимый 22-летний житель Уфы. Он доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 166 Уголовного кодекса Российской Федерации “Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения”. Автомобиль возвращен владельцу», — сообщили в пресс-службе Управления МВД России по городу Уфе.

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