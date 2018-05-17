Пьяный уфимец угнал ГАЗель с хлебом, пока водитель разгружал товар

Мужчина сообщил, что его автомобиль угнали, пока он занимался разгрузкой товара. Установлено, что потерпевший привез в магазин хлебобулочную продукцию. Оставив ключи в замке зажигания, занялся разгрузкой. В это время мимо проходил нетрезвый мужчина. Увидев открытый автомобиль с ключами, он решил совершить угон: сел на водительское место и поехал.