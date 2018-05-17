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11:56 (мск), источник: Комсомольская правда

В Санкт-Петербурге в расселенном доме тушат пожар по повышенному номеру сложности

Горела кровля на площади 100 квадратных метров.

Источник: Комсомольская правда

Утром 17 мая автомобилисты на проспекте Обуховской Обороны заметили огромный столб густого белого дыма. Это огнеборцы тушили пожар в расселенном доме на углу проспекта и улицы Качалова.

Дом расселили несколько лет назад после того, как в одной из квартир обрушился потолок. Дом признали аварийным и запечатали все двери и окна.

Но местные любители выпить, в основном из тех, у кого нет собственного жилища, в расселенном доме коротают ночи за бутылочкой-другой горячительных напитков. Курят там же, на месте.

Не исключено, что именно от непотушенной сигареты и начался этот пожар. Впрочем, разбираться в причинах возгорания будут специалисты.

— Сообщение о пожаре поступило в 09:45. В заброшенном двухэтажном здании горит кровля на площади сто квадратных метров. В 10:02 ранг пожара повышен до № 1-БИС, в 10:20 возгорание локализовано, — говорят в ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

Во время загрузки произошла ошибка.

На месте работают не только пожарные. Приехала и реанимация. Понадобилась ли кому-то помощь врачей, пока не сообщается.

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