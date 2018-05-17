В Санкт-Петербурге в расселенном доме тушат пожар по повышенному номеру сложности
Горела кровля на площади 100 квадратных метров.
Горела кровля на площади 100 квадратных метров.
Утром 17 мая автомобилисты на проспекте Обуховской Обороны заметили огромный столб густого белого дыма. Это огнеборцы тушили пожар в расселенном доме на углу проспекта и улицы Качалова.
Дом расселили несколько лет назад после того, как в одной из квартир обрушился потолок. Дом признали аварийным и запечатали все двери и окна.
Но местные любители выпить, в основном из тех, у кого нет собственного жилища, в расселенном доме коротают ночи за
Не исключено, что именно от непотушенной сигареты и начался этот пожар. Впрочем, разбираться в причинах возгорания будут специалисты.
— Сообщение о пожаре поступило в 09:45. В заброшенном двухэтажном здании горит кровля на площади сто квадратных метров. В 10:02 ранг пожара повышен до № 1-БИС, в 10:20 возгорание локализовано, — говорят в ГУ МЧС России по
На месте работают не только пожарные. Приехала и реанимация. Понадобилась ли