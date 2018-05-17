Волгоградка купила детское пюре с куском плесени

— Открыли одну упаковку — дали ребёнку 4 года, открыли вторую — дали другому 3-летнему малышу. Он сделал глоточек и сказал: «Фу!». Благо все происходило рядом и на глазах взрослых. Смотрим на упаковку, а там все в плесени. Сначала подумали, что, мол, всякое бывает, но что-то меня сподвигло выдавить все содержимое в тарелку, тогда и заметила, что в упаковке что-то плотное. Лучше бы не вскрывала… Вонь была на весь дом, причём не тухлого продукта, я прям какой-то химии, — написала женщина.
Безусловно, пост вызвал возмущение у горожан. Многие из них уверены, что сегодня производители не несут практически никакой ответственности за качество детского питания, а продавцы не всегда контролируют, в каких условиях хранится товар. А между тем цена всему этому огромна — здоровье, а порой и жизнь ребёнка.
— Вопрос не в том, чем мы кормим своих детей — это выбор каждого, а в том, что нам продают, причём не за малые деньги. К большому сожалению, страдают дети, — с горечью констатировала волгоградка.
Однако фотография повергла в изумление не всех.
— Ничего особенного, просто произошла разгерметизация упаковки, попал кислород и начала развиваться плесень. Нужно обязательно проверять продукцию, прежде чем давать ребёнку, — считает одна из участников сообщества.
В адрес жительницы областной столицы, купившей детское питание с плесенью, даже прозвучали слова осуждения: «Какие ленивые стали мамы, я сыну все пюрешки фруктовые и не фруктовые сама делала, дрянь эту никогда не покупала».