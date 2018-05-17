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12:16 (мск), источник: Prokazan.ru

В Казани сотрудник Росгвардии устроил драку с полицией

В Казани около ресторана «Ромэйн» на улице Чистопольская произошла драка с участием полицейских и пьяных мужчин, которые представились работниками ФГУП «Охрана» Росгвардии.

Конфликт произошел 15 мая после того, как у одного из мужчин пропал телефон.

 — Клиенты выпили по 0,7 виски каждый. Один из затеявших драку представился сотрудником ФГУП «Охрана» Росгвардии, но документов не предъявил, — рассказал сотрудник охранного агентства «Застава», передает «Казанский репортер».

В момент драки один из дебоширов попытался отобрать пистолет у сотрудника охраны ГБР «Дельта», который вместе с полицией прибыл по вызову.

Порталу ProKazan.ru в пресс-службе Росгвардии подтвердили информацию об инциденте. В настоящее время во ФГУП «Охрана» Росгвардии начали проверку.

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