Жителя Озёрского округа оштрафовали на 750 тысяч рублей за попытку дать взятку начальнику отдела полиции

В июле 2017 года правоохранительные органы изъяли у жителя одного из посёлков 25 тонн топлива различных видов, алкоголь и табачную продукцию без акцизных маркировок. В августе мужчина попытался вернуть имущество: в вечернее время он передал лично начальнику отдела полиции взятку в 100 тысяч рублей. Сразу после этого его задержали сотрудники УФСБ.