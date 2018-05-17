Жителя Озёрского округа оштрафовали на 750 тысяч рублей за попытку дать взятку начальнику отдела полиции

В июле 2017 года правоохранительные органы изъяли у жителя одного из посёлков 25 тонн топлива различных видов, алкоголь и табачную продукцию без акцизных маркировок. В августе мужчина попытался вернуть имущество: в вечернее время он передал лично начальнику отдела полиции взятку в 100 тысяч рублей. Сразу после этого его задержали сотрудники УФСБ.
На 63-летнего местного жителя завели дело по части 3 статьи 30, части 3 статьи 291 УК РФ — «Покушение на дачу взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий». В суде он признал себя виновным. Ему назначили наказание в виде штрафа в 750 тысяч рублей. Приговор ещё не вступил в законную силу.