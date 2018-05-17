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18:14 (мск), источник: Калининград.Ru

Жителя Озёрского округа оштрафовали на 750 тысяч рублей за попытку дать взятку начальнику отдела полиции

Житель Озёрского округа получил штраф за покушение на дачу взятки полицейскому. Об этом корреспонденту Калининград.Ru рассказали в региональном СУ СК.

Источник: Калининград.Ru

В июле 2017 года правоохранительные органы изъяли у жителя одного из посёлков 25 тонн топлива различных видов, алкоголь и табачную продукцию без акцизных маркировок. В августе мужчина попытался вернуть имущество: в вечернее время он передал лично начальнику отдела полиции взятку в 100 тысяч рублей. Сразу после этого его задержали сотрудники УФСБ.

На 63-летнего местного жителя завели дело по части 3 статьи 30, части 3 статьи 291 УК РФ — «Покушение на дачу взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий». В суде он признал себя виновным. Ему назначили наказание в виде штрафа в 750 тысяч рублей. Приговор ещё не вступил в законную силу.

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