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11:25 (мск), источник: Комсомольская правда

В Воронеже 16-летний школьник упал с 6-метровой высоты на скалодроме

Парень получил травмы, следователи ищут виновных.

Воронежские следователи возбудили уголовное дело факту получения травмы несовершенолетним на занятиях в спортивной секции.

Вечером 14 мая 16-летний парень был на занятиях по скалолазанию в спорткомплексе в Ленинском районе и упал на пол с высоты 6-метров при прохождении скоростной трассы на скалодроме. Несовершеннолетнего с травмами доставили в больницу.

Следователи установливают причины происшествия и условия им способствовавшие. Уголовное дело завели по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей».

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