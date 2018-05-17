В Воронеже 16-летний школьник упал с 6-метровой высоты на скалодроме
Парень получил травмы, следователи ищут виновных.
Парень получил травмы, следователи ищут виновных.
Воронежские следователи возбудили уголовное дело факту получения травмы несовершенолетним на занятиях в спортивной секции.
Вечером 14 мая 16-летний парень был на занятиях по скалолазанию в спорткомплексе в Ленинском районе и упал на пол с высоты 6-метров при прохождении скоростной трассы на скалодроме. Несовершеннолетнего с травмами доставили в больницу.
Следователи установливают причины происшествия и условия им способствовавшие. Уголовное дело завели по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей».