В Воронеже 16-летний школьник упал с 6-метровой высоты на скалодроме

Вечером 14 мая 16-летний парень был на занятиях по скалолазанию в спорткомплексе в Ленинском районе и упал на пол с высоты 6-метров при прохождении скоростной трассы на скалодроме. Несовершеннолетнего с травмами доставили в больницу.