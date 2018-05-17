Под Воронежем пассажиры сломавшегося рейсового автобуса задержались почти на 7 часов

На трассе в Новоусманском районе сломался рейсовый автобус, который вез пассажиров из Ставрополя в Москву в ночь на четверг, 17 мая. В результате транспорт починили только около 06:40, сообщили корреспонденту РИА «Воронеж» в «системе-112».

Сообщение о происшествии поступило в оперативные службы в 4:24. Автобус сломался на 545 км трассы М-4 «Дон» на платном участке около 0:15. По словам оператора платного участка, в автобусе находились 40 человек. Водитель пытался самостоятельно починить транспорт и останавливал попутные рейсовые автобусы, чтобы пересадить пассажиров. Автобус починили только около 06:40, оставшиеся пассажиры смогли продолжить путь.