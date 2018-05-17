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11:47 (мск), источник: Комсомольская правда

Иркутянин поджег дом и автомобиль своих соседей

После этого он стал угрожать им ружьем.

Полицейские задержали 51-летнего жителя Иркутского района, который вечером, 9 мая едва заживо не сжег своих соседей. Все произошло в деревне Баруй. Пьяный местный житель, пробрался в ограду к своим соседям и поджег их КамАЗ, который был припаркован во дворе. Заметив, огонь, хозяева выбежали из дома и начали тушить грузовик.

На этом злоумышленник не остановился. Воспользовавшись паникой соседей, он проник к ним в дом, где поджег бумагу, бросил ее на кровать, и скрылся. Вскоре огонь полностью охватил деревянное здание. Но и это еще не все. Оказалось, поджигатель убежал за гладкоствольным ружьем, и вернувшись, стал угрожать им соседям. Те оказались неробкого десятка, и смогли скрутить преступника, отобрать у него оружие и удерживать до приезда полицейских.

В отделе полиции злоумышленник признался в содеянном и раскаялся. Оказалось, сжечь дом и машину соседей он решил из-за того, что занимаясь заготовкой дров, они якобы загрязняли близлежащую территорию. Но признание вряд ли поможет избежать ему наказания.

— Возбуждено два уголовных дела по статьям «Умышленные уничтожение или повреждение имущества», а также «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

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