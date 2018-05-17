В Перми осудили лже-сотрудников ФСБ, вымогавших деньги у бизнесмена

В Перми осудили двух мошенников, которые представлялись бывшими сотрудниками ФСБ и требовали у бизнесмена 300 тысяч рублей. Их задержали с поличным при получении аванса в октябре прошлого года.

«Представляясь бывшими сотрудниками ФСБ России, они вымогали у индивидуального предпринимателя 300 тысяч рублей якобы с целью последующей передачи чиновникам из администрации Дзержинского района г. Перми в качестве взятки. 5 октября 2017 года мошенников с поличным задержали сотрудники УФСБ при получении 150 тысяч рублей в качестве аванса», — рассказали в УФСБ России по Пермскому краю.