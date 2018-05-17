В Перми осудили лже-сотрудников ФСБ, вымогавших деньги у бизнесмена
Они требовали у предпринимателя 300 тысяч рублей.
Они требовали у предпринимателя 300 тысяч рублей.
В Перми осудили двух мошенников, которые представлялись бывшими сотрудниками ФСБ и требовали у бизнесмена 300 тысяч рублей. Их задержали с поличным при получении аванса в октябре прошлого года.
«Представляясь бывшими сотрудниками ФСБ России, они вымогали у индивидуального предпринимателя 300 тысяч рублей якобы с целью последующей передачи чиновникам из администрации Дзержинского района г. Перми в качестве взятки. 5 октября 2017 года мошенников с поличным задержали сотрудники УФСБ при получении 150 тысяч рублей в качестве аванса», — рассказали в УФСБ России по Пермскому краю.
На днях Дзержинский районный суд Перми признал двух мужчин виновными в преступлениях по ч. 3 ст. 30 («Покушение на совершение преступления») и ч. 3 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). Их приговорили к двум годам лишения свободы условно с двухлетним испытательным сроком и штрафам в 30 тысяч рублей каждому.