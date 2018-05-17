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12:01 (мск), источник: АиФ Прикамье

В Перми осудили лже-сотрудников ФСБ, вымогавших деньги у бизнесмена

Они требовали у предпринимателя 300 тысяч рублей.

В Перми осудили двух мошенников, которые представлялись бывшими сотрудниками ФСБ и требовали у бизнесмена 300 тысяч рублей. Их задержали с поличным при получении аванса в октябре прошлого года.

«Представляясь бывшими сотрудниками ФСБ России, они вымогали у индивидуального предпринимателя 300 тысяч рублей якобы с целью последующей передачи чиновникам из администрации Дзержинского района г. Перми в качестве взятки. 5 октября 2017 года мошенников с поличным задержали сотрудники УФСБ при получении 150 тысяч рублей в качестве аванса», — рассказали в УФСБ России по Пермскому краю.

На днях Дзержинский районный суд Перми признал двух мужчин виновными в преступлениях по ч. 3 ст. 30 («Покушение на совершение преступления») и ч. 3 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). Их приговорили к двум годам лишения свободы условно с двухлетним испытательным сроком и штрафам в 30 тысяч рублей каждому.

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