В Санкт-Петербурге угнали фуру с Кока-колой
Водитель оставил ключи в кабине грузовика.
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Водитель оставил ключи в кабине грузовика.
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Инцидент произошел в Пушкинском районе вечером в среду, 16 мая. Водитель припарковал автомобиль возле магазина «Пятерочка» на Московском шоссе.
Он оставил ключи в машине. Когда водитель вернулся, фуры не было на месте. В кабине также лежали его личные вещи — документы, банковские карты, планшет и два телефона. Сейчас поисками преступника занимается полиция.