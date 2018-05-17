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12:00 (мск), источник: АиФ Санкт-Петербург

В Санкт-Петербурге угнали фуру с Кока-колой

Водитель оставил ключи в кабине грузовика.

Источник: РИА "Новости"

В Санкт-Петербурге угнали фуру с газировкой Кока-кола почти на полмиллиона рублей.

Инцидент произошел в Пушкинском районе вечером в среду, 16 мая. Водитель припарковал автомобиль возле магазина «Пятерочка» на Московском шоссе.

Он оставил ключи в машине. Когда водитель вернулся, фуры не было на месте. В кабине также лежали его личные вещи — документы, банковские карты, планшет и два телефона. Сейчас поисками преступника занимается полиция.

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