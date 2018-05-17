В Санкт-Петербурге угнали фуру с Кока-колой

В Санкт-Петербурге угнали фуру с газировкой Кока-кола почти на полмиллиона рублей.

Он оставил ключи в машине. Когда водитель вернулся, фуры не было на месте. В кабине также лежали его личные вещи — документы, банковские карты, планшет и два телефона. Сейчас поисками преступника занимается полиция.