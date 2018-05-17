СК подтвердил данные о суициде бизнесмена Пшеничного в СИЗО в Петербурге

Управление ФСИН по Петербургу и Ленобласти сообщало, что 5 февраля 2018 года в петербургском СИЗО № 4 в камере был обнаружен мертвым один из подследственных. После констатации смерти врачом медицинской части при учреждении на место была вызвана следственно-оперативная группа, которая поставила предварительный диагноз «завершенный суицид». Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова направляла запросы в прокуратуру Петербурга и УФСИН по поводу обстоятельств смерти бизнесмена Валерия Пшеничного в петербургском СИЗО.