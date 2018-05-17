СК подтвердил данные о суициде бизнесмена Пшеничного в СИЗО в Петербурге
С. -ПЕТЕРБУРГ, 17 мая — РИА Новости. Следствие установило, что бизнесмен Валерий Пшеничный, чье тело было найдено в СИЗО № 4
С. -ПЕТЕРБУРГ, 17 мая — РИА Новости. Следствие установило, что бизнесмен Валерий Пшеничный, чье тело было найдено в СИЗО № 4
Управление ФСИН по Петербургу и Ленобласти сообщало, что 5 февраля 2018 года в петербургском СИЗО № 4 в камере был обнаружен мертвым один из подследственных. После констатации смерти врачом медицинской части при учреждении на место была вызвана
Руководитель главного следственного управления СК РФ по Петербургу Александр Клаус на Международном юридическом форуме рассказал, что в ходе проверки по факту смерти Пшеничного установлено, что «имело место самоубийство», однако работа следствия продолжается. «Информацию, переданную руководителем ведомства, подтверждаем», — сказал собеседник агентства.
По информации издания «Московский Комсомолец», Пшеничный был задержан в середине января по подозрению в завышении стоимости госконтракта на разработку 3D-модели подводных лодок проекта «Варшавянка». По данным «Новой газеты», которая ссылается на результаты