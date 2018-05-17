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12:02 (мск), источник: РИА Новости

СК подтвердил данные о суициде бизнесмена Пшеничного в СИЗО в Петербурге

С. -ПЕТЕРБУРГ, 17 мая — РИА Новости. Следствие установило, что бизнесмен Валерий Пшеничный, чье тело было найдено в СИЗО № 4 Санкт-Петербурга, покончил с собой, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы городского управления СК.

Источник: РИА Новости

Управление ФСИН по Петербургу и Ленобласти сообщало, что 5 февраля 2018 года в петербургском СИЗО № 4 в камере был обнаружен мертвым один из подследственных. После констатации смерти врачом медицинской части при учреждении на место была вызвана следственно-оперативная группа, которая поставила предварительный диагноз «завершенный суицид». Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова направляла запросы в прокуратуру Петербурга и УФСИН по поводу обстоятельств смерти бизнесмена Валерия Пшеничного в петербургском СИЗО.

Руководитель главного следственного управления СК РФ по Петербургу Александр Клаус на Международном юридическом форуме рассказал, что в ходе проверки по факту смерти Пшеничного установлено, что «имело место самоубийство», однако работа следствия продолжается. «Информацию, переданную руководителем ведомства, подтверждаем», — сказал собеседник агентства.

По информации издания «Московский Комсомолец», Пшеничный был задержан в середине января по подозрению в завышении стоимости госконтракта на разработку 3D-модели подводных лодок проекта «Варшавянка». По данным «Новой газеты», которая ссылается на результаты судебно-медицинской экспертизы, специалисты исключили версию о суициде: заключенного пытали, причиной смерти стали тупая травма шеи и асфиксия.

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