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13:56 (мск), источник: "Российская газета"

Нижегородская полиция нашла похищенные из монастыря иконы

Десять старинных икон изъяли сотрудники полиции у злоумышленников, когда те попытались сбыть украденные из Свято-Троицкого Макарьевского Желтоводского женского монастыря реликвии.

Как сообщили в пресс-службе монастыря, преступление было совершено в ночь с 1 на 2 мая, когда православные отмечали день памяти святой блаженной Матроны Московской. После окончания всенощной злоумышленник спрятался в Успенском соборе, а ночью сломал киоты и, открыв окно второго этажа, спустил на веревке десять чтимых образов во двор монастыря. Среди них «Преподобный Макарий» и «Святой Николай Чудотворец» с мощами (обе считаются чудотворными), «Преподобные Василий и Савватий», «Спас Нерукотворный», «Собор Архангела Михаила», «Преображение Господне» и другие.

В ГУ МВД РФ по Нижегородской области пояснили, что злоумышленники действовали втроем, часть икон они спрятали в лесу. Полиция вышла на след подозреваемых, когда они попробовали продать святыни. Только за мироточивый образ Божией Матери «Владимирская» XVII века похитители запросили свыше пяти миллионов рублей. 60-летний ранее судимый мужчина и его 27-летний сообщник были задержаны в тот момент, когда, договорившись о сделке, везли три реликвии на продажу.

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