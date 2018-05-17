Нижегородская полиция нашла похищенные из монастыря иконы
Десять старинных икон изъяли сотрудники полиции у злоумышленников, когда те попытались сбыть украденные из
Десять старинных икон изъяли сотрудники полиции у злоумышленников, когда те попытались сбыть украденные из
Как сообщили в
В ГУ МВД РФ по Нижегородской области пояснили, что злоумышленники действовали втроем, часть икон они спрятали в лесу. Полиция вышла на след подозреваемых, когда они попробовали продать святыни. Только за мироточивый образ Божией Матери «Владимирская» XVII века похитители запросили свыше пяти миллионов рублей. 60-летний ранее судимый мужчина и его 27-летний сообщник были задержаны в тот момент, когда, договорившись о сделке, везли три реликвии на продажу.