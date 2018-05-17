Нижегородская полиция нашла похищенные из монастыря иконы

Как сообщили в пресс-службе монастыря, преступление было совершено в ночь с 1 на 2 мая, когда православные отмечали день памяти святой блаженной Матроны Московской. После окончания всенощной злоумышленник спрятался в Успенском соборе, а ночью сломал киоты и, открыв окно второго этажа, спустил на веревке десять чтимых образов во двор монастыря. Среди них «Преподобный Макарий» и «Святой Николай Чудотворец» с мощами (обе считаются чудотворными), «Преподобные Василий и Савватий», «Спас Нерукотворный», «Собор Архангела Михаила», «Преображение Господне» и другие.