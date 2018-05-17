​На Кубани восьмиклассник пришел на урок с пистолетом и выстрелил

По решению директора инцидент не стали выносить за пределы образовательного учреждения. «Стрельба — это громко сказано», — приводит «360» слова директора школы Натальи Олейниковой. «Ребенок принес из дома сломанный пневматический пистолет, чтобы показать одноклассникам, похвастаться», — сказала Олейникова. Проверяя, работает оружие или нет, Влад М. выстрелил под парту.