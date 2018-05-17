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12:23 (мск), источник: Югополис

​На Кубани восьмиклассник пришел на урок с пистолетом и выстрелил

В одной из школ Усть-Лабинского района Краснодарского края 14-летний ученик принес в школу пневматический пистолет и выстрелил из него под парту на уроке математики.

По решению директора инцидент не стали выносить за пределы образовательного учреждения. «Стрельба — это громко сказано», — приводит «360» слова директора школы Натальи Олейниковой. «Ребенок принес из дома сломанный пневматический пистолет, чтобы показать одноклассникам, похвастаться», — сказала Олейникова. Проверяя, работает оружие или нет, Влад М. выстрелил под парту.

Пострадавших в результате ЧП нет.

По информации пресс-службы краевого ГУ МВД, в полицию не поступало заявлений об инциденте в школе.

Подростка поставили на внутришкольный учет. Он посещает занятия и ходит к школьному психологу.

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