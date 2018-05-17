На Кубани восьмиклассник пришел на урок с пистолетом и выстрелил
В одной из школ
В одной из школ
По решению директора инцидент не стали выносить за пределы образовательного учреждения. «Стрельба — это громко сказано», — приводит «360» слова директора школы Натальи Олейниковой. «Ребенок принес из дома сломанный пневматический пистолет, чтобы показать одноклассникам, похвастаться», — сказала Олейникова. Проверяя, работает оружие или нет, Влад М. выстрелил под парту.
Пострадавших в результате ЧП нет.
По информации
Подростка поставили на внутришкольный учет. Он посещает занятия и ходит к школьному психологу.