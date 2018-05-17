В Татарстане по факту гибели женщины в реанимации завели уголовное дело

22 февраля в больнице скончалась 22-летняя женщина. Она дважды обращалась к врачам — 18 и 19 февраля, с жалобами на плохое самочувствие — диарея, рвота, общее ослабление и ломит все тело. Но в госпитализации ей отказывали, рекомендуя амбулаторное лечение на дому.

Когда 20 февраля состояние женщины ухудшилось, ее привезла в ту же больницу бригада «скорой помощи». Но и тогда врачи не нашли повода для госпитализации. А когда вечером того же дня женщину снова привезли уже практически без сознания, то ее сразу поместили в реанимацию, где она и умерла 22 февраля.