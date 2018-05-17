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13:15 (мск), источник: Комсомольская правда

В Татарстане по факту гибели женщины в реанимации завели уголовное дело

Уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности в виде ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей» возбуждено в СУ СКР Татарстана. Под подозрением медики Бугульминской ЦРБ.

Источник: Комсомольская правда

22 февраля в больнице скончалась 22-летняя женщина. Она дважды обращалась к врачам — 18 и 19 февраля, с жалобами на плохое самочувствие — диарея, рвота, общее ослабление и ломит все тело. Но в госпитализации ей отказывали, рекомендуя амбулаторное лечение на дому.

Когда 20 февраля состояние женщины ухудшилось, ее привезла в ту же больницу бригада «скорой помощи». Но и тогда врачи не нашли повода для госпитализации. А когда вечером того же дня женщину снова привезли уже практически без сознания, то ее сразу поместили в реанимацию, где она и умерла 22 февраля.

— Когда пациентка уже находилась в реанимации, медики так и не приняли своевременные меры к оказанию квалифицированной помощи потерпевшей, — отметили в СУ СКР Татарстана.

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