17 мая в Иркутской области зарегистрировано два новых лесных пожара
Пожары в Заларинском и Зиминском районах распространились на площади 134 гектара. Оба очага локализованы.
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Пожары в Заларинском и Зиминском районах распространились на площади 134 гектара. Оба очага локализованы.
За минувшие сутки по области ликвидировано восемь возгораний общей площадью 52 гектара. Четыре пожара потушены в Иркутском районе, по одному — в Баяндаевском, Усольском, Зиминском и Братском районах.
Для пожаротушения было привлечено 130 работников лесной охраны, 36 мобилизованных граждан, 52 единицы наземной техники. В авиапатрулировании над южными районами области участвовало два самолета Як-18. В Качугском районе работали самолет Ан-2 и вертолет Ми-8. Общий налет авиатехники составил 14 часов 15 минут.