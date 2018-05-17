По факту стрельбы из пистолета в школе в Усть-Лабинском районе начата проверка
14-летний ученик пронес в учебное заведение травматическое оружие.
14-летний ученик пронес в учебное заведение травматическое оружие.
Краснодар. 17 мая — Новая Кубань. Инцидент произошел в поселке Вимовец. По предварительным данным, он не носил криминальный характер. В ходе урока математики учащийся произвел выстрел в воздух из травматического пистолета. Никто не пострадал. Оружие не было направлено в сторону
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В школе, где все произошло отметили, что юношу поставили на учет.
Предположительно, 14-летний молодой человек принес пневматический пистолет из дома, чтобы похвастаться перед одноклассниками.
Директор школы в интервью СМИ не сочла данный инцидент чрезвычайным.