Florida man killed by exploding vape pen at home https://t.co/W9lQgLXfWv— BBC News (World) (@BBCWorld) May 17, 2018
Американца убило взрывом вейпа во время курения
В США зарегистрирован первый случай смертельного исхода
В США зарегистрирован первый случай смертельного исхода
Тело Толлмаджа Д’Элии нашли 5 мая сотрудники пожарной службы в его доме. Согласно результатам медицинской экспертизы, причиной смерти стало проникновение двух металлических объектов, то есть частей электронной сигареты, в черепную коробку.
В полиции уверены, что вейп взорвался во время курения. Взрыв спровоцировал пожар в доме мужчины.
Вейп, ставший причиной пожара и смерти жителя Флориды, был произведен филиппинской компанией
За период с 2009 по 2016 годы в США было зарегистрировано не менее 195 инцидентов с электронными сигаретами, свидетельствуют данные управления пожарной охраны США.
До сих пор сведений об инцидентах с вейпами со смертельным исходом в США не поступало. В Великобритании смерть