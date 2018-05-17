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14:06 (мск), источник: Baikal-info.ru

В Нижнеудинске раскрыто убийство мужчины, числившегося без вести пропавшим

В Нижнеудинске полицейские задержали 37-летнего мужчину и 34-летнюю женщину, которых подозревают в убийстве 59-летнего местного жителя, числившегося пропавшим без вести.

Как сообщает 17 мая 2018 года пресс-служба СУ СКР по Иркутской области, по версии следствия, в конце апреля, находясь в частном доме на ул. Малой Береговой, задержанные на почве ссоры при совместном распитии спиртных напитков совершили убийство своего знакомого. Чтобы скрыть следы преступления, злоумышленники расчленили его тело и скинули в сточную яму под баней.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц). Задержанию подозреваемых способствовали совместные действиям сотрудников полиции и следователей. Оба злоумышленника без постоянного места жительства, ранее привлекались к уголовной ответственности. Со слов опрошенных местных жителей, подозреваемые ведут антиобщественный образ жизни. Сейчас подозреваемые заключены под стражу.

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