В Нижнеудинске раскрыто убийство мужчины, числившегося без вести пропавшим

Как сообщает 17 мая 2018 года пресс-служба СУ СКР по Иркутской области, по версии следствия, в конце апреля, находясь в частном доме на ул. Малой Береговой, задержанные на почве ссоры при совместном распитии спиртных напитков совершили убийство своего знакомого. Чтобы скрыть следы преступления, злоумышленники расчленили его тело и скинули в сточную яму под баней.