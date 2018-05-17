В Нижнеудинске раскрыто убийство мужчины, числившегося без вести пропавшим
В Нижнеудинске полицейские задержали 37-летнего мужчину и 34-летнюю женщину, которых подозревают в убийстве 59-летнего местного жителя, числившегося пропавшим без вести.
В Нижнеудинске полицейские задержали 37-летнего мужчину и 34-летнюю женщину, которых подозревают в убийстве 59-летнего местного жителя, числившегося пропавшим без вести.
Как сообщает 17 мая 2018 года
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц). Задержанию подозреваемых способствовали совместные действиям сотрудников полиции и следователей. Оба злоумышленника без постоянного места жительства, ранее привлекались к уголовной ответственности. Со слов опрошенных местных жителей, подозреваемые ведут антиобщественный образ жизни. Сейчас подозреваемые заключены под стражу.