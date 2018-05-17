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13:13 (мск), источник: СуперОмск

Доверчивая омичка два раза за месяц стала жертвой мошенников

42-летняя жительница Ленинского округа Омска лишилась более 25 тысяч рублей.

В первый раз женщина осталась без денег в конце марта, после чего обратилась в полицию. Сотрудникам потерпевшая рассказала, что искала в интернете работу и заинтересовалась вакансией администратора. Как рассказали в омской полиции, отправив работодателю резюме, омичка получила на электронную почту уведомление, что ее кандидатуру утвердили, но ей необходимо оплатить госпошлину на получение некой транзитной визы в сумме 8900 рублей. Однако после перечисления денег, на связь с «сотрудником» никто больше не выходил.

Женщина поняла, что ее обманули, но не прошло и месяца, как она снова стала жертвой мошенников. На этот раз ей пришло смс-сообщение о блокировке банковской карты. А затем позвонил мужчина и представился работником банка. Для решения проблемы он попросил доверчивую женщину дойти до банкомата и провести ряд манипуляций под диктовку. В результате омичка лишилась еще 17 тысяч рублей.

По фактам мошенничеств возбуждены уголовные дела, санкция предусматривает до 5 лет лишения свободы. В настоящее время полицейские проводят необходимые оперативно-следственные мероприятия, отметили в региональном УМВД.

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