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13:17 (мск), источник: ИА Башинформ

В Башкирии мужчина обвиняется в убийстве жительницы Казани, сделавшей перед смертью роковое признание

УФА, 17 май 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. В Башкортостане заключили под стражу жителя Стерлитамака. Ему предъявили обвинение в убийстве, сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по РБ.

Выяснилось, что в ночь с 15 на 16 мая 46-летний хозяин квартиры хорошо проводил время в компании незнакомой ранее жительницей Казани. Затем между ними произошла ссора: мужчина схватил нож и два раза ударил им по телу 34-летней гостьи. От полученных травм она скончалась на месте.

По версии обвиняемого, у него такая реакция последовала поле того, как женщина призналась, что больна неизлечимой инфекцией. Только сделала она это после интима.

«Проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Будет тщательно проверена и версия обвиняемого. Следует отметить, что арестованный был ранее судим за убийство с особой жестокостью и разбой», — пояснили в ведомстве.

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