В Башкирии мужчина обвиняется в убийстве жительницы Казани, сделавшей перед смертью роковое признание

Выяснилось, что в ночь с 15 на 16 мая 46-летний хозяин квартиры хорошо проводил время в компании незнакомой ранее жительницей Казани. Затем между ними произошла ссора: мужчина схватил нож и два раза ударил им по телу 34-летней гостьи. От полученных травм она скончалась на месте.

По версии обвиняемого, у него такая реакция последовала поле того, как женщина призналась, что больна неизлечимой инфекцией. Только сделала она это после интима.