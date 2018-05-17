Полиция задержала 17-летнего мошенника, который «надул» пенсионерку на 83 тысячи леев

Пострадавшая написала заявление в полицию о том, что она стала жертвой мошенничества. По ее словам, 17-летний парень представился сотрудником компании, которая торгует солнцезащитными очками. Он предложил женщине стать участницей лотереи, после которой она выиграла бы 3-комнатную квартиру.

Выяснилось, что жертва в период с января по май несколько раз передавала преступнику деньги. Полиция задержала молодого человека, когда он получил от жертвы очередной взнос в размере 600 евро. По этому делу возбуждено уголовное дело по факту мошенничества. В случае, если его вина будет доказана, он попадет в тюрьму на срок до 6 лет.