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13:11 (мск), источник: Actualitati.md

Полиция задержала 17-летнего мошенника, который «надул» пенсионерку на 83 тысячи леев

Полиция задержала 17-летнего афериста, который обманул 65-летнюю женщину из Кишинева. Он получил обманным путем от пенсионерки 83 тысячи леев.

Источник: Actualitati.md

Пострадавшая написала заявление в полицию о том, что она стала жертвой мошенничества. По ее словам, 17-летний парень представился сотрудником компании, которая торгует солнцезащитными очками. Он предложил женщине стать участницей лотереи, после которой она выиграла бы 3-комнатную квартиру.

Выяснилось, что жертва в период с января по май несколько раз передавала преступнику деньги. Полиция задержала молодого человека, когда он получил от жертвы очередной взнос в размере 600 евро. По этому делу возбуждено уголовное дело по факту мошенничества. В случае, если его вина будет доказана, он попадет в тюрьму на срок до 6 лет.

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