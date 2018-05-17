В Непале при восхождении на Эверест погиб путешественник и альпинист из Башкирии Рустем Амиров

«Рустема больше нет среди нас, он оставил нас, чтобы подняться на горы вовне и быть с Господом. Умный и сильный, как он, он обернулся всего в 100 метрах от вершины из-за плохой погоды. Плохая погода замедлила его падение. В какой-то момент выше лагеря три он страдал от острой горной болезни. Высотные носильщики были отправлены, чтобы спасти его, и помочь ему отправиться в лагерь два. К сожалению, было уже слишком поздно. Он был без сознания, когда он скончался и не страдал, если это было утешением. Рустем был не только вашим любимым мужем и заботливым отцом ваших детей, но и уважаемым альпинистом и моим лучшим альпинистом. Вместе мы все найдем способ жить с нашей печалью и узнать что-то о том, что такое смерть на самом деле, в которой боль прекращается, и начинается хорошая память. Не конец жизни, а конец боли. Рустем будет в наших сердцах навсегда», — выразил свои соболезнования в письме один из его друзей.