В Непале при восхождении на Эверест погиб путешественник и альпинист из Башкирии Рустем Амиров

Подробности гибели высокогорного альпиниста рассказали его друзья и напарники.
«Рустема больше нет среди нас, он оставил нас, чтобы подняться на горы вовне и быть с Господом. Умный и сильный, как он, он обернулся всего в 100 метрах от вершины из-за плохой погоды. Плохая погода замедлила его падение. В какой-то момент выше лагеря три он страдал от острой горной болезни. Высотные носильщики были отправлены, чтобы спасти его, и помочь ему отправиться в лагерь два. К сожалению, было уже слишком поздно. Он был без сознания, когда он скончался и не страдал, если это было утешением. Рустем был не только вашим любимым мужем и заботливым отцом ваших детей, но и уважаемым альпинистом и моим лучшим альпинистом. Вместе мы все найдем способ жить с нашей печалью и узнать что-то о том, что такое смерть на самом деле, в которой боль прекращается, и начинается хорошая память. Не конец жизни, а конец боли. Рустем будет в наших сердцах навсегда», — выразил свои соболезнования в письме один из его друзей.
Известно, что мужчина отправился покорят Эверест месяц назад вместе со своими иностранными коллегами. Большая часть пути к вершине уже была пройдена. «Сейчас нахожусь в базовом лагере Эвереста и Лхоцзе, готовлюсь к решающему штурму вершины 8516 м. Прогноз погоды неустойчивый, почти все группы ушли наверх, рассчитывая на “погодное окно” 14 мая. Я отстаю по графику от украинской команды, но возможно, это даже пойдет мне на пользу. По сегодняшним данным, погодное окно сдвинулось на 16 мая, что совпадает с моими планами, итак: 13 мая — переход в лагерь 2 14 мая — переход в лагерь 3 15 мая — переход в лагерь 4 16 мая — вершина, спуск в лагерь 2 17 мая — резервный день. До лагеря три идем параллельно с моим непальским другом Нарбином Магаром, который штурмует Эверест. Далее моими напарниками по восхождению на Лхоцзе будут Виктор из Перу и Йоши из Японии, вот такая компания подобралась. Команда американцев тоже ориентируется на даты 16—17 мая, но они идут на Эверест. Посылайте меня подальше и ждите новостей через неделю!», — оставил он последнюю запись 12 мая на своей странице «ВКонтакте».