Волгоградцы идут под суд за попытку продажи 13 кг наркотиков

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в областной прокуратуре, сообщники с помощью тайников-закладок организовали поставку из Московской области крупных партий синтетических наркотиков в Волгоградскую и Саратовскую области. Полученные вещества злоумышленники расфасовали и подготовили для продажи.

В ходе единовременного задержания обвиняемых в Саратове и Волгограде полицейские изъяли более 25 000 разовых доз.