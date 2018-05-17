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18:18 (мск), источник: АиФ Волгоград

Волгоградцы идут под суд за попытку продажи 13 кг наркотиков

Группа волгоградцев предстанет перед судом за попытку сбыта 13 килограммов наркотиков.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в областной прокуратуре, сообщники с помощью тайников-закладок организовали поставку из Московской области крупных партий синтетических наркотиков в Волгоградскую и Саратовскую области. Полученные вещества злоумышленники расфасовали и подготовили для продажи.

В ходе единовременного задержания обвиняемых в Саратове и Волгограде полицейские изъяли более 25 000 разовых доз.

Ожидать суда злоумышленники будут, находясь под стражей. Им грозит до 20 лет колонии или пожизненное лишение свободы.

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