Волгоградцы идут под суд за попытку продажи 13 кг наркотиков
Группа волгоградцев предстанет перед судом за попытку сбыта 13 килограммов наркотиков.
Группа волгоградцев предстанет перед судом за попытку сбыта 13 килограммов наркотиков.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в областной прокуратуре, сообщники с помощью
В ходе единовременного задержания обвиняемых в Саратове и Волгограде полицейские изъяли более 25 000 разовых доз.
Ожидать суда злоумышленники будут, находясь под стражей. Им грозит до 20 лет колонии или пожизненное лишение свободы.